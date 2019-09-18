مروة ناجي تخضع لعملية تجميل لنحت جسمها.. شاهد النتيجة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية مروة ناجي لعملية تجميل، حيث كشفت أنها أجرت عملية النحت الإيوني لجسمها.

الفنانة المصرية شاركت جمهورها بمقطع فيديو جمعها بالطبيب الذي أجرى لها العملية، واستعرضت الفرق بين جسمها قبل العملية وبعدها.

مروة وجهت الشكر لطبيبها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بقولها: “أنا لو هقعد اتكلم عنك اكيد عمر الكلام ما هيوفيك حقك فعلا انا محظوظه جدااااا انك اخويا وصديقى”.

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وأضافت: “وطبعا بفخر إنك دكتورى لانك فعلا فرحتنى بكل كلمة وكل تعليق حلو بيجيلى الفضل كله بعد ربنا يرجع ليك.. ألف ألف شكر دكتور رامى العنانى الشاطر اووووى والمحترم اوى اوى اوى ... فعلاً غيرت لى شكل حياتى.. ولسه الجاى اقوى”.

وكانت مروة ناجي قد أعلنت في شهر مارس الماضي انفصالها عن زوجها أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب، والذي كان قد أسفر زواجهما عن طفلين هما آدم وآسر.

ومروة ناجي مطربة عملت لسنوات طويلة في الأوبرا، و ذاع صيتها بعد مشاركتها في برنامج المواهب «ذا فويس»، وأبهرت الجمهور من خلال أغنية «برضاك»، ولكنها انسحبت من البرنامج.