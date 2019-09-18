عرفان خان يخضع لعملية جراحية

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 01:42 صباحاً - ذكرت مصادر صحفية، أن نجم بوليوود عرفان خان Irfan Khan كان قد خضع لعملية جراحية ناجحة في لندن.
وقد جاءت هذه الأخبار بعد انتشار حالة من التكهنات، صاحبت ظهور صور ومقاطع فيديو للممثل، وهو يغادر مطار مومباي على كرسي متحرك.
وجاء في البيان: "لقد خضع الممثل عرفان خان البالغ من العمر 52 عامًا لعملية جراحية ناجحة بعد اختتام تصوير فيلمه الأخير "angrezi Medium " في لندن.
وأضاف: "لقد كان في منزله فور وصوله إلى مومباي لبضعة أيام واسترد عافيته، نطلب من وسائل الإعلام عدم التكهن وشكراً للجميع مرة أخرى على الدعم المستمر".
أوضحت مقاطع الفيديو والصور التي انتشرت على الإنترنت؛ أن الممثل يخفي وجهه أثناء خروجه من المطار على كرسي متحرك، وكان يرتدي قبعة زرقاء، وسترة سوداء خفيفة، وسروالاً أزرق.
وفي الوقت نفسه، أعرب جمهوره عن قلقهم منذ أن أصبحت الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالممثل، وهو على كرسي متحرك كالإعصار على وسائل التواصل الاجتماعي. فيما انتقد كثيرون وسائل الإعلام لملاحقته لدى وصوله إلى المطار.
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