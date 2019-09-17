خاص- مفاجأة غير مسبوقة من مايا دياب لمحبيها

بعد أن أعلنت أنها في صدد التحضير لمفاجأة جديدة لجمھورھا، أطلقت النجمة مايا دياب فلتر جديد للتصوير عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام وهو حصري وخاص لأغنيتها الجديدة “يابا يابا” التي حققت أصداء ايجابية منذ اللحظات الأولى لإطلاقها وما زالت تحصد نسب مشاهدات عالية.

الفلتر عبارة عن نسخة طبق الأصل عن المكياج الذي استخدمته مايا والراقصين في كليب “يابا يابا” ويتم تطبيقه بوضع الوجه المراد تصويره في وسط الشاشة، ويمكن تشغيله مع الأغنية. يذكر أن “يابا يابا” من كلمات مؤمن راجح ألحان وتوزيع مودي منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.

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كما تجدر الإشارة الى أن مايا هي الشخصية العربية الأولى في الشرق الأوسط التي أطلقت فلتر خاص بها على موقع انستغرام، فهي تحرص دائماً على تقديم التقنيات الجديدة والمتميزة لمعجبيها الأمر الذي يجعلها من الأشخاص الأكثر متابعة على مواقع التواصل الإجتماعي.

من جهة أخرى، تستعد مايا للمشاركة في مهرجان الجونة السينمائي يوم 19 سبتمبر.