متابعة بتجــــــــــرد: تحصد النجمة بلقيس فتحي نجاح أغنيتها الجديدة “تعالى تشوف”، والتي تعتبر الأولى لها باللهجة المغربية.
وتتصدّر الأغنية منذ طرحها المرتبة الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعًا وطلبًا من الجمهور في المغرب، كما وحصد الكليب الخاص بها أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة منذ طرحه عبر قناة بلقيس على موقع “يوتيوب”.
تجدر الإشارة إلى أن أغنية “تعالى تشوف” من كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل وتوزيع رشيد محمد علي، أمّا الكليب فهو من إخراج عبدالرفيع عبديوي.
لمشاهدة فيديو كليب “تعالى تشوف”:
كانت هذه تفاصيل خبر بلقيس بالمرتبة الأولى في المغرب.. هذا ما حققته خلال أيام! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.