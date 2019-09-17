بلقيس بالمرتبة الأولى في المغرب.. هذا ما حققته خلال أيام!

متابعة بتجــــــــــرد: تحصد النجمة بلقيس فتحي نجاح أغنيتها الجديدة “تعالى تشوف”، والتي تعتبر الأولى لها باللهجة المغربية.

وتتصدّر الأغنية منذ طرحها المرتبة الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعًا وطلبًا من الجمهور في المغرب، كما وحصد الكليب الخاص بها أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة منذ طرحه عبر قناة بلقيس على موقع “يوتيوب”.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “تعالى تشوف” من كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل وتوزيع رشيد محمد علي، أمّا الكليب فهو من إخراج عبدالرفيع عبديوي.

لمشاهدة فيديو كليب “تعالى تشوف”: