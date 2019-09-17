شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا في السعودية برفقة رابح صقر 23 سبتمبر

القاهرة - لايف ستايل
تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائى في السعودية، ضمن حفلات اليوم الوطنى للسعودية الـ 89، يوم الإثنين المقبل الموافق 23 سبتمبر الجارى.
ويشارك شيرين الغناء في الحفل كل من الفنان رابح صقر، والفنانة وعد، إضافة إلى فرق فنون شعبية سعودية.
وطرحت المطربة شيرين عبد الوهاب مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "الحب خدعة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهي من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وألحان صادق الشاعر، وتوزيع وليد فايد.
وفي سياق آخر تعكف شيرين على التحضير لألبومها الجديد الذي لم تحدد موعدًا لطرحه، ومن المقرر أن تعلن ذلك خلال الفترة المقبلة.
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