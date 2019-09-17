شهادات نجوم هوليوود عن مهرجان الجونة السينمائي قبل انطلاق دورته الثالثة

حظى مهرجان الجونة السينمائي منذ انطلاق دورته الأولى، العام قبل الماضي بإشادات نجوم السينما العالمية وعلى رأسهم نجوم هوليوود.

ونسرد قبل أيام من انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، خلال السطور التالية إشادات نجود هوليوود بمهرجان الجونة الذي أقيم العام الماضي.

وقال النجم الأمريكي سيلفستر ستالون بعد تكريمه بالمهرجان العام الماضي، "إنه مهرجان رائع يضاهي أكبر المهرجانات العالمية".

وتابع، "إنه لمن الرائع أن أتواجد هنا، هذا المهرجان رائع، وهوليوود لا تختلف عن مصر في السحر. عندما يذكر اسم مصر يتأتى لذهنك ذلك المجد والتاريخ الرائعين".

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وقال الممثل الأمريكي باتريك ديمبسي عن المهرجان بعد استضافته في الدورة الماضية، إن المناظر الطبيعية التي شاهدها على أرض الغردقة والجونة منذ وصوله سحرته وعبر عن سعادته بتكريمه من المهرجان، معربا عن أمنيته في أن يكون في المهرجان فيلم أمريكي من إنتاج وإخراج مصري.

كما عبر النجم الأميركي أوين ويلسون عن سعادته بالمشاركة في المهرجان العام الماضي، موضحا أنه أتاح له شيئا لم يعتقد أنه سيتمكن من تأديته طيلة حياته وهي إلقاء كلمة بالمهرجان، وقرر تصوير فيلما له في الجونة بعد رؤيتها، في حين أوضح المخرج الفرنسي، كلاوس دريكسل أن مهرجان الجونة السينمائي أتاح له الفرصة حتى يشاهد أفلاما جديدة من إيطاليا وجنوب أفريقيا وأفلاما عربية وأفلاما من دول مختلفة، كما وصفته المغنية والممثلة الأمريكية فانيسا ويليامز، في عام 2017، بأن المهرجان سمح لها بتحقيق حلمها وهي زيارة مصر والتعرف على الثقافة العربية.

ويذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي تنطلق يوم الخميس المقبل ١٩ سبتمبر وتستمر فعالياتها إلى ٢٧ سبتمبر، حيث يتم اختيار مجموعة من أفضل الأفلام التي تم إنتاجها خلال العام لعرضها بالمهرجان في مسابقاتها المختلفة، وتشهد أهم مسابقات المهرجان "مسابقة الأفلام الروائية الطويلة" منافسة بين مجموعة من أفضل أفلام العام.