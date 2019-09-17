نجوم عرب اتهموا بالشذوذ الجنسي.. شاهدي ردودهم بالفيديو!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كالحال في أي بلد في العالم، تطلق إشاعات كثيرة على نجوم الوسط الفني والمشاهير في الوطن العربي؛ لأن حياتهم الخاصة تهم الجماهير وتحصد متابعات كثيرة.

وعلى الرغم من جرأة طرح الموضوع عربيًا، إلا أن مواقع ومصادر عدّة أكدت أن بعض النجوم شاذون جنسيًا، لكنهم لا يعترفون بالأمر علنيًا خوفًا من رفض المجتمع.

في بعض الأحيان، وصلت الإشاعات لصاحبها، وطالبه جمهوره بالردّ، وفي أحيان أخرى فضّل النجم التزام الصمت وعدم الرد على الأمر نهائيًا، لتبقى أقاويل الناس بين التأكيد والنفي.

في الفيديو التالي، نعرض أسماء بعض النجوم الذين طالتهم الشائعة، وكيف ردوا عليها..