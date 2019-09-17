نشرت قناة «ماسبيرو زمان» مقطع فيديو من إحدى اللقاءات التلفزيونية القديمة للفنان سمير غانم، عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب».
وقدم الفنان سمير غانم ابنته دنيا سمير غانم، والتي كانت طفلة في عمر 5 أشهر فقط في هذا الوقت، قائلًا إنه أحس أنها ستكون كوميديانة كبيرة لأنه عندما وُلدت وأخذ يداعبها ضربته بيدها على خده. وحاول الفنان سمير غانم إجراء حوار قصير مع طفلته «دنيا» أمام الكاميرا، إلا أنها لم تستجب. وجاءت تعليقات الجمهور على الفيديو، بأن توقعات سمير غانم كانت في محلها، إذ كبرت ابنته دنيا سمير غانم وأصبحت فنانة كوميدية فعلًا.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو نادر: الظهور الأول لدنيا سمير غانم في عمر 5 شهور.. ووالدها: “هتطلع كوميديانة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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