فن ومشاهير

نهى نبيل تسخر من فرح الهادي وتتنمر عليها .. والسبب ؟

0 نشر
ريهام عسل 0 تبليغ

Advertisements

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 02:54 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للإعلامية الكويتية ” نهى نبيل ” وهي تسخر من الفنانة ” فرح الهادي ” .

وظهرت نهى في الفيديو وهي تجلس في سيارة ثم بدأت في تقليد فرح الهادي في طريقة نطقها لبعض الكلمات .. مثل طريقة نطق فرح لإسم زوجها ب ” عغيل ” وعلى تسميتها المغرب بالـ ” مقرب ” .

وأشارت وهي ضاحكة بسخرية إلى وجود فرق واضح بين حرفي ” القاف والغاء ” وأنه يمكن لفظ كل منهما بطريقة مختلفة تماما عن الآخر .

وتداولت عدد كبير من الحسابات مقطع الفيديو على موقع ” إنستجرام ” والذي حقق على أحدها أكثر من 9 آلاف مشاهدة في ساعات قليلة جدا .

Advertisements

وتفاعل المتابعين على الفيديو بالتعليقات ما بين مؤيد ومعارض فمنهم من دافع عن فرح و معترضا على إنها تتعرض للتنمر .. ومنهم من انتقدها وأيد ذلك .

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نهى نبيل تسخر من فرح الهادي وتتنمر عليها .. والسبب ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا