نهى نبيل تسخر من فرح الهادي وتتنمر عليها .. والسبب ؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 02:54 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للإعلامية الكويتية ” نهى نبيل ” وهي تسخر من الفنانة ” فرح الهادي ” .
وظهرت نهى في الفيديو وهي تجلس في سيارة ثم بدأت في تقليد فرح الهادي في طريقة نطقها لبعض الكلمات .. مثل طريقة نطق فرح لإسم زوجها ب ” عغيل ” وعلى تسميتها المغرب بالـ ” مقرب ” .
وأشارت وهي ضاحكة بسخرية إلى وجود فرق واضح بين حرفي ” القاف والغاء ” وأنه يمكن لفظ كل منهما بطريقة مختلفة تماما عن الآخر .
وتداولت عدد كبير من الحسابات مقطع الفيديو على موقع ” إنستجرام ” والذي حقق على أحدها أكثر من 9 آلاف مشاهدة في ساعات قليلة جدا .
وتفاعل المتابعين على الفيديو بالتعليقات ما بين مؤيد ومعارض فمنهم من دافع عن فرح و معترضا على إنها تتعرض للتنمر .. ومنهم من انتقدها وأيد ذلك .
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