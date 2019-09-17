شاهدوا أغنية نشوى مصطفى في حفل زفاف ابنتها تحطم المليون

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 02:54 مساءً - حققت أغنية الممثلة المصرية ​نشوى مصطفى​ في حفل زفاف ابنتها نجاحاً وانتشاراً كبيرين حيث حطمت حاجز المليون مشاهدة بعد أقل من يومين عل طرحها على يوتيوب.

وكانت نشوى مصطفى احتفلت بزفاف ابنتها مريم يوم الخميس 12 أيلول/سبتمبر الحالي، حضره بعض الأصدقاء المقربون من الوسط الفني ومنهم مصطفى قمر وسلوى محمد علي وياسر جلال ومها أحمد وزوجها مجدي كامل ومنال سلامة و وغيرهم.

ويبدو أن التجربة التي سبق وقامت بها في حفل زفاف ابنها كانت حافزاً لها لتعيد الكرة وتغني مرة جديدة ولكن في عرس ابنتها.

الأغنية من كلمات عمرو قطامش، وهي على غرار ألحان أغنية شاكيرا Waka wakaجاءت كلماتها بشكل طريف متضمنة بعض الكواليس لمعانتها مع تجهيز عش الزوجية لابنتها ومن قبلها ابنها عبد الرحمن، فضلا عن تحذيرات طريفة لزوج ابنتها من بعض صفاتها قائلة له “هتعيش بوهيمية” بجانب بعض مهارات في تحضير الأكلات.