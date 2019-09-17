نجمات تونس يشاركن في الانتخابات الرئاسية التونسية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت عدد من نجمات تونس على المشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية، والتي فتحت أبواب التصويت بها صباح الأحد 15 سبتمبر.

وكانت من أبرز المشاركات الفنانة درة، والتي ذهبت إلى اللجنة مرتدية ملابس كاجوال أنيقة، وشاركت جمهورها بصور لها أثنا إدلائها بصوتها، وعلقت عليها قائلة: “أدليت اليوم بصوتي في الانتخابات الرئاسية التونسية وكل ما أتمناه هو أن يأتي الأفضل لتونس”.

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كما شاركت الفنانة هند صبري والتي ذهبت مرتدية تيشيرت كتب عليه “شعب الهريسة” في إشارة إلى الشعب التونسي، ونشرت صور لها من داخل اللجنة الانتخابية، وعلقت قائلة: “التصويت – شعب الهريسة”.

ونشرت الفنانة لطيفة الكثير من الصور لها اثنا عملية إدلائها بصوتها، على حسابها على “انستجرام”، ودعت الله ان يحمي تونس، بقولها: ” ربي يحمي تونس #الانتخابات_الرئاسية_بتونس”.

كما حرصت الفنانة التونسية الشابة عائشة بن أحمد على المشاركة، واستعرضت إصبعها في الحبر الفسفوري برفقة عدد من صديقاتها، وعلقت قائلة: “أجيال وراء أجيال لتحيا تونس في كنف الحرية و الكرامة”.