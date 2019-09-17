تايلور سويفت تقلع بطائرتها الخاصة مع حبيبها.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

التقطت مجموعة من الصور للمطربة والنجمة الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت، وذلك أثناء استقلالها طائرتها الخاصة مع حبيبها الممثل البريطاني جو أليون، حيث يتوجهان للاستقرار فترة في منزلها الذي يتواجد على أحد الشواطئ الأمريكية.

النجمة العالمية تايلور سويفت التي تبلغ من العمر 29 عامًا، ظهرت مرتدية ملابس كاجوال وبدون مكياج، خلال الصور التي نشرتها جريدة الديلي ميل البريطانية.

وكانت تايلور سويفت دخلت في علاقة عاطفية مع جو الوين بعد انفصالها عن دي جي الشهير كالفين هاريس.

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وعلى صعيد آخر، طرحت تايلور سويفت مؤخرا أغنيات من البومها الجديد lover الذي حقق أصداء وردود أفعال إيجابية.

وعلى جانب أخر، كشفت الفنانة والمطربة الأمريكية، تايلور سويفت، عن أنها لا تتحرك في الفترة الحالية من دون وجود كاميرات مراقبة، تحيط بها من كل جانب وزاوية، وذلك بعد حادثة التحرش الجنسي بها في عام 2013.

النجمة العالمية أشارت إلى أن هذا الإجراء جاء خشية تعرضها لمزيد من عملية التحرش الجنسي في أي مكان، بما في ذلك أثناء اللقاء أو في الشوارع، مشددة على أن الاعتداء أو التحرش الجنسي أمر “مؤلم”.

وعلى جانب أخر، كانت تايلور سويفت، قد رفعت دعوى قضائية ضد منسق الأغاني من كولورادو، ديفيد مولر بتهمة التحرش بها، وفازت بالقصية عام 2017.