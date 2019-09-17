براد بيت يجري مكالمة فضائية لترويج فيلمه "أد أسترا"

أجرى نجم هوليوود براد بيت، الإثنين، اتصالا مع رائد بمحطة الفضاء الدولية من مقر وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، تطرقا خلاله إلى التبعات غير المتوقعة للحياة في مناطق انعدام الجاذبية.

وأوضح رائد الفضاء الأمريكي نيك هايج، في محادثة استمرت 20 دقيقة نقلتها الوكالة عبر قناتها التلفزيونية الخاصة، أن "مسمار القدم لديّ زال سريعا لأنني أمشي على طرف قدميّ".

ويشغل رائد الفضاء الأمريكي محطة الفضاء الدولية حاليا مع رائدين روسيين وآخر إيطالي.

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وقال: "لكن جلدي بات خشنا في أسفل القدم وعند الإصبع الكبير؛ لأنني أمسك الأشياء دائما بإصبع القدم الكبير"، مستطردا: "هذا من الأمور الغريبة الكثيرة التي لا نفكر فيها على الأرض".

وعلق بيت، الذي يروج حاليا لأحدث أفلامه "أد أسترا" ويلعب فيه دور رائد فضاء يجري مهمة محفوفة بالخطر بأقاصي المجموعة الشمسية، قائلا: "هذا مذهل".

وسأل الفنان الأمريكي رائد الفضاء عن وتيرة الحياة في محطة الفضاء الدولية، وأجاب الأخير بأن العمل يستمر من السابعة والنصف صباحا حتى السابعة والنصف مساء.

كذلك تساءل الممثل عما إذا تمكن رواد الفضاء من رؤية المحاولة الفاشلة لهبوط مركبة هندية أخيرا على سطح القمر، ورد عليه هايج بالنفي.

في النهاية، سأل براد بيت نيك هايج عن الممثل "الذي أدى دور رائد الفضاء بصورة مقنعة أكثر، جورج كلوني في فيلم (جرافيتي) أم هو في أحدث أفلامه"، فكان جواب رائد الفضاء: "أنت بالطبع".