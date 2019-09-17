دنيا بطمة بطلة مسلسل مغربي

تطلق مجموعة “ام بي سي” قناة فضائية جديدة لبلدان المغرب العربي وهي “MBC5” أو “MBC Cinq بالفرنسية”.

ينطلق البثّ الفضائي لـ MBC5 مساء السبت 21 أيلول/سبتمبر الحالي، مع إطلالة أولى تستهلّها القناة بالموسم الخامس من برنامج “ذا فويس”، والذي سيكون متوفراً لجمهور بلدان المغرب العربي حصراً عبر قناة MBC5.

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أيضاً تطلق المحطة شبكة من البرامج ركيزتها إنتاجات مغاربية وعربية، ومن بين هذه الأعمال مسلسل “قلبي نساك” من بطولة الفنانة دنيا بطمة سيناريو صديقة عمر، اخراج إبراهيم شكيري.

يشارك في بطولة المسلسل الى جانب دنيا كل من اوسامة بسطاوي، خليل ابو نايلات، منى فتو، بالاضافة الى باقة من الفنانين.

وعبرت دنيا عن فخرها بالتمثيل الى جانب هذه الاسماء الكبيرة. وشكرت شركة الانتاج Med Production على تقديرها واختيارها لها واهتمامها بها.