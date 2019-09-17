طليق سونغول أودان يتحدث عن خيانتها له خلال تصوير مسلسل "نور": لدي أدلة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعاد المخرج المسرحي كانبرك اوجوسو، طليق الفنانة التركية سونغول أودان، الحديثَ عن الشائعات التي انتشرت عن زوجته وعلاقتها بالنجم التركي كيفانش تاتليتوغ، خلال تصويرهما المسلسل الشهير "نور".

وتحدث أوجوسو، لإحدى الصحف التركية مؤكدًا أخبار العلاقة وخيانتها له بالرغم من مرور سنوات طويلة على طلاقهما، وأكد أوجوسو في حديثه الأخبارَ التي انتشرت قبل سنواتٍ عن علاقة أودان بـ تاتليتوغ، مصرحًا أنّه يملك الوثائق والأدلة التي تدين طليقته.

وأضاف أوجوسو أنَّ جميع طاقم المسلسل كان يعلم عن علاقتهما ويشكُّ بهما، وأنّها كانت تعود للمنزل متأخرة، بالرغم من انتهائها من تصوير مشاهدها مُبكرًا، واستطرد بأنه عندما كان يرفض أن تلتقي تاتليتوغ كانت تثور وتغضب.

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وكشف أنّها افتعلت قصة تعنيفها له وتسببت بدخوله السجن وأنكرت علاقتها بزميلها في مسلسل نور، وحاولت تضليل الجمهور والصحافة بأنَّ سبب انفصالهما هو غيرته الشديدة.

وعن سبب حديثه عن الأمر بعد هذه السنوات قال أوجوسو: "إنَّ ما يهمه الآن هو استعادة حقه خاصةً أنها تسببت بتشويه صورته"، وأضاف: "لدي نسخة من الرسائل التي ما زلت أحتفظ بها، أريد أن أسترجع ثقة الناس، قالت إنني عنّفتها وهذه نصف الحقيقة، فهي أخفت الجزء المهم".

يُشار إلى أنَّ سونغول أودان انفصلت عن زوجها المخرج المسرحي كانبرك أوجوسو، منذ سنواتٍ طويلة بسبب غيرته الشديدة بحسب ما صرّحت به والتي رافقتها اتهامات وتعنيف.