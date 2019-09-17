سارة أبي كنعان :اتركوا نادين الراسي بحالها.. ما حدا بيعرف بشو مرقت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تسير الفنانة اللبنانية سارة أبي كنعان بخطوات ثابتة نحو النجومية، متقمصة أهم الأدوار المركبة ومن أبرزها شخصية "فتون" في مسلسل "ثورة الفلاحين"، والتي عُدّت نقلة نوعية في مسيرتها الفنية من خلال تسليط الضوء أكثر على قدراتها التمثيلية وإثبات احقّيتها في إسناد البطولات المطلقة إليها.
واستطاعت أبي كنعان أن تمضيَ قدمًا في تحقيق نجاحاتها المتتالية، ولكن هذه المرة من خلال تجسيد دور البطولة إلى جانب الممثل يوسف الخال في مسلسل "لو ما التقينا" من كتابة ندى عماد خليل.
الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الممثلة سارة أبي كنعان؛ إذ تحدثت عن علاقتها بالممثلة نادين الراسي والاحترام الذي تكنه لها، مؤكدة أنها من الممثلين الذين لا يشعرون بالغيرة من نجاح الآخرين، داعية منتقديها بتركها وشأنها والاهتمام بشؤونهم.
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