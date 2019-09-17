خاص الفن- هيفا وهبي تعود إلى لبنان بعد جلسات عمل فيلمها بالقاهرةخاص- دانييلا رحمة بين مسلسل جديد...

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 أن الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ غادرت القاهرة متجهةً إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بعد قضائها 3 أيام اجتمعت فيهم مع فريق عمل فيلمها الجديد "عقد الخواجة" المقرر تغيير اسمه إلى "حجر الاسكندر"، حيث تم عقد جلسات عمل مع المخرج والمؤلف والممثلين المصريين ​أحمد الفيشاوي​ و​أحمد داوود​.

ومن المقرر أن تعود هيفا مرة أخرى الى القاهرة نهاية الشهر الجاري لعمل البروفات الأخيرة قبل انطلاق التصوير أول شهر تشرن الأول/أكتوبر، حيث يستكمل منتج الفيلم محمد وزيري التعاقدات مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة حيث انضم مؤخراً الممثل السوري ​معتصم النهار​.

فيلم "عقد الخواجة" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الاخراجية بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التوني وأيضا المخرج محمد ياسين، وتم التعاقد بشكل رسمي مع الممثلين المصريين أحمد الفيشاوي وأحمد داوود.

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