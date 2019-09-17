شاهد.. راغب علامة عن احلام: “مبدعة بالمشاكل”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 02:56 صباحاً - تحدث الفنانين الإماراتية أحلام واللبناني راغب علامة، عن خلافهما وجها لوجه، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم يوم الأحد، بمناسبة انطلاق الموسم الخامس من برنامج المسابقات الغنائية “ذا فويس”.
وركزت غالبية أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي، الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت، على الخلاف السابق بين راغب علامة وأحلام، حتى أنه بعدما أكد كلاهما انتهاء الأمر وعودة العلاقة إلى حالتها الجيدة، سأل أحد الصحفيين: يعني لن نرى “أكشن”؟ لترد أحلام عليه: لا أستطيع أن أعيش بدون أكشن، ليعقب راغب مداعبا: أحلام creative (مبدعة) بالمشاكل فنطروا بوكرة بيطلع شي”.
وأكدت أحلام للصحفيين أن الحماس و”الاكشن” سيستمر بينها وبين “علامة”، وقالت مازحة: “ممكن نصير نحضر البرنامج على إم بي سي أكشن”، لتثير ضحك الحاضرين.
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