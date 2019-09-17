إيمان أيوب في سن المراهقة نسخة من شيريهان.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية إيمان أيوب جمهورها في صورة قديمة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

إيمان ظهرت في الصورة وهي في سن المراهقة،وعلقت على الصورة وكتبت: «صورتي وأنا صغيرة»، وبدت فيها بلوك جذاب.

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جمهور الفنانة المصرية تغزل فيها من خلال عدد كبير من التعليقات، وشبهها عدد كبير من الجمهور بالفنانة شيريهان، وعبرت إيمان أيوب في تعليق لها عن حبها الكبير للنجمة الاستعراضية.

إيمان أيوب انفصلت مؤخرا عن زوجها المصور زكريا عامر، وكتبت عبر حسابها الخاص أن كل شيء قسمة ونصيب.

وتعد هذه هي الزيجة الثانية لإيمان أيوب، بعد انفصالها عن زوجها السابق المخرج تامر مرسي، وذلك في شهر مارس قبل الماضي بعد 7 أشهر فقط من زواجهما الثاني والذي احتفلا به في شرم الشيخ، و سبقه انفصال أخر لزواج دام ما يقرب من 18 عامًا ونتج عن هذا الزواج ابنة وحيدة فقط وهي عائشة.

يذكر أن آخر أعمال إيمان أيوب مسلسل «البيت الكبير» بطولة لوسي، وأحمد بدير، وسوسن بدر، ومنذر رياحنة، وريم بوشناق، وحجاج عبدالعظيم، وطارق صبري، ودنيا المصري، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحي، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج محمد النقلي.