زوجة محمد إمام تفاجئه بحفل عيد ميلاد مميز بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

فوجئ الفنان المصري محمد إمام بحفل عيد ميلاد مميز أعدته له زوجته نوران طلعت ودعت إليه عدد كبير من أصدقائه من نجوم الفن.

وكان من بين الفنانين الذين حضروا الحفل كل من الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، والفنان أحمد رزق، والفنان شريف منير، والفنان هشام ماجد، والفنان شيكو، والفنان أشرف عبدالباقي، والفنان محمود البزاوي، والفنان سليمان عيد، وغيرهم.

الفنان المصري شارك جمهوره بصور من الحفل، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق قائلا: “مراتي فاجئتني باحتفال لعيد ميلادي .. و عزمت الناس اللي بحبهم من قلبي”.

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وأضاف: “أنا حقيقي ماكنتش اعرف ومش بس إتفاجئت.. ده انا إتسرعت‼ تخيلوا الواحد مروح في أمان الله يلاقي كل دول في البيت”.

وكان محمد إمام قد احتفل بعيد ميلاده من قبل مع أسرة فيلمه الجديد “لص بغداد، حيث أقامت أسرة الفيلم احتفالا صغيرا في الكواليس، بمناسبة عيد ميلاد كل من الفنان محمد إمام والفنانة ياسمين رئيس والمخرج أحمد خالد موسى.

الفنان محمد إمام شارك جمهوره بصورة من الحفل، على حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”، والتي ظهر فيها عدد كبير من فريق العمل يلتفون حول قالب تورتة صغيرة.

إمام سخر من تورتة الحفل، قائلا: ” بعد ٢٠ ساعة تصوير.. بنحتفل بعيد ميلادي، وعيد ميلاد ياسمين رئيس، وعيد ميلاد المخرج أحمد خالد بتورتة قد رُكب أحمد العوضي.. و من غير شمع”.