إيمي طلعت زكريا تتعرض لحادث سيارة.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرضت الفنانة المصرية إيمي طلعت زكريا لحادث سيارة مروع، وأنقذتها العناية الإلهية من الموت.
إيمي نشرت صورة لسيارتها المهشمة عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وعلقت قائلة: «الحمد لله»، وهنأها الجمهور على سلامتها من خلال عدد كبير من التعليقات، كما تلقت إيمي عدد من التعليقات من أصدقائها بالوسط الفني هنأوها على سلامتها.
إيمي حرصت مؤخرا على حضور حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد، والتي تجمعهما صداقة كبيرة، وصلة نسب سابقة، حيث تزوج طلعت زكريا من والدة هنا الزاهد، واستمر معها لسنوات، واختارت إيمي لها فستان لافت حاز على إعجاب الجمهور.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا مسرحية “ليلة زفاف المرحوم”، مع النجم حسن يوسف.
مسرحية “ليلة زفاف المرحوم” بطولة نجم السينما “حسن يوسف” والنجم “طلعت زكريا”، والمطرب “شعبان عبد الرحيم”، وعرضت في الفترة من 5 إلى 7 يونيو في “الدمام” بالمملكة العربية السعودية.
كما تشارك الفنانة الشابة في عرض مسرحية «المتفائل»، والتي يشارك في بطولتها الفنان سامح حسين والفنانة سهر الصايغ.
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