محمد نور يحتفل بعيد ميلاد توأمه.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفل الفنان المصري محمد نور بعيد ميلاد توأمه علي وعمر، من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

محمد نور نشر عبر حسابه الشخصي صور لتوأمه من أعمار مختلفة، وكتب معلقا: « انهارده عيد ميلاد علي وعمر، كل سنة وأنتوا طيبين وبخير، ربنا يحفظكم من كل شر، ويخليكم ويبارك فيكم، ويحفظ أولادكم جميعا».

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الفنان الشاب تلقى عدد من التهاني بمناسبة عيد ميلاد توأمه من قبل جمهوره، وكذلك تلقى التهاني من قبل زملائه بالوسط الفني.

محمد نور طرح ألبوم غنائي جديد بعنوان “الصيف ابتدى” مؤخرًا، بمشاركة باقي أعضاء فريقه “واما” الذي يضم كلا من أحمد فهمي، أحمد شامي، نادر حمدي.

محمد نور يستعد لطرح فيلم «حفيد تيتة»، والذي يعود به للسينما بعد غياب 6 سنوات منذ تقديمه لفيلم «جيم أوفر» مع مي عز الدين ويسرا، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا.

المطرب المصري قد طرح العام الماضي ألبوم «مسا مسا»، ويضم 10 أغنيات، وحقق الألبوم نجاحا كبيرا.