شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحتفل بلقب الأعلى مشاهدة فى الوطن العربى على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحتفل الفنان محمد رمضان بلقب الفنان الأعلى مشاهدة فى الوطن العربي على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. ونشر رمضان صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام وكتب معلقاً "الحمد لله أصبحت الفنان صاحب القناة الأعلى مشاهدة في الوطن العربي على يوتيوب تخطينا اثنان مليار وثمانون مليون مشاهدة في وقت قياسي". Advertisements وكان النجم محمد رمضان قد أحيا حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى الجمعة الماضى، بحضور عدد كبير من محبيه. كما عُرض لمحمد رمضان مؤخرًا مسلسل "زلزال" فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، هنادى مهنى، منى عبد الغنى، أحمد صيام، محمود حجازى، حسام داغر، تامر ضيائى، محمد سليمان، يوسف عثمان، مصطفى منصور، لمياء كرم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يحتفل بلقب الأعلى مشاهدة فى الوطن العربى على يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.