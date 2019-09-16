25 عامًا على "فريندز".. هوليوود ما زالت تبحث عن سر شعبيته

تملك كثير من المسلسلات الأجنبية تأثيرًا كبيرا على متابعيها، خاصةً تلك التي استمرت لـ 10 مواسم كاملة أو أكثر، إلا أن جميعها لا يمكن مقارنته بـ"فريندز"، إذ ما زال معجبوه ينتظرون بفارغ الصبر فرصة لتقديم نسخة جديدة من المسلسل بمشاركة أبطاله.

ويُكمل مسلسل "فريندز" هذا الأسبوع 25 عاماً على صدوره الأول، إلا أنه بملاحظة كثرة الحديث عنه في وسائل الإعلام، وعدد المقابلات الصحفية مع أبطاله لاستعادة ذكرياتهم مع المسلسل، قد يخيل إليك أنه يطرح لأول مرة هذا الأسبوع.

موقع "يو إس إيه توداي" الأمريكي يحاول في التقرير التالي التوصل إلى أسباب صمود مسلسل "فريندز" أمام عوامل التقادم والنسيان، وسر تعلق العالم به حتى هذه اللحظة.





كان مسلسل "فريندز" عظيماً في مواسمه الأولى، إذ كان بمقدور الجمهور التواصل مع أبطاله الـ6، وتفهم دوافعهم وشخصياتهم: رايتشل "جينيفر أنيستون" كانت مدللة ولكن طموحة، مونيكا "كورتني كوكس" حنونة كما الأمهات ولكن عصبية، روس جيلر "ديفيد شويمر" عالم غريب الأطوار.

وجوي "مات لوبلان" الصديق الطيب ومعشوق النساء، وتشاندلر "ماثيو بيري" خفيف الظل ذو المشاعر الصادقة، وأخيراً فيبي "ليزا كوردو" الفتاة المشتتة التي تمتلك حكمة لا توحي بها.

ليست الكوميديا الأذكى





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ورغم جاذبية شخصيات "فريندز" وجودة محتواه إلا أنه ليس الأفضل في زمنه؛ فالكوميديا التي قدمها لم تكن الأذكى مقارنة بمسلسلات مثل: Seinfeld "ساينفيلد"، Cheers "شيرز"، أو حتى M*A*S*H "ماش".

إذاً ما السبب في شعبية "فريندز"؟ هل كونه المسلسل "سيت كوم" الأفضل دراميًا في تاريخ التلفزيون؟ الإجابة: بالطبع لا؛ فلحظات الدراما في المسلسل معدودة، ربما يمكن منح هذا اللقب لمسلسلات مثل The Sopranos "آل سوبرانو"، أو ER "إي أر"، لكن الجمهور لا يهتم بهذه المسلسلات، إذ توافق ذكرى مرور 25 عاماً على طرح مسلسل "إي أر" هذا الأسبوع أيضاً ورغم ذلك لا يبالي أحد.

مميزات مسلسل "فريندز"





تأتي مزايا مسلسل "فريندز" من أنحاء متفرقة على عكس بقية مسلسلات هذا الزمن، منها شعبية أبطاله وجماهيريتهم الواسعة، والأهم عشق الجمهور للشخصيات التي تقع في المشاكل.



وهو مسلسل خفيف الظل، أبطاله مألوفون بالنسبة لنا، كونهم يعتمدون على المتعة والحب للتواصل مع المشاهدين وليس على السخرية والتهكم مثل بقية المسلسلات.

حب أبطال "فريندز" لبعضهم البعض، وحب الجمهور لهم، جعل الأخير يتغاضى عن الكوميديا العتيقة، واتهامات العنصرية بسبب عدم وجود شخصيات سمراء البشرة بشكل كاف في المسلسل.

هوليوود تحاول إعادة سحر "فريندز"





حب الجمهور النادر لأبطال "فريندز" جعل هوليوود تحاول أكثر من مرة تقليد نفس تيمة الأصدقاء في أعمال أخرى دون جدوى، ورغم وجود محاولات ناجحة في مسلسلات مثل The Big Bang Theory "نظرية الانفجار العظيم"، وHow I Met Your Mother "كيف قابلت أمكما"، إلا أنها لم تصل لنفس مستوى نجاح "فريندز".



إرث "فريندز" الخالد لن يتغير في الـ25 عامًا المقبلة، لأنه لن يأتي مسلسل مثله، خاصةً مع كم المسلسلات الضخم الذي يطرح شهريًا، من الصعب أن يجتمع عدد ضخم من الجمهور على مسلسل آخر.