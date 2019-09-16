مُقدّم "ذا فويس" ياسر السقاف: Mbc اختارتني لهذا السبب.. ويوجّه رسالةً للمنتقدين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اختارت إدارة شبكة Mbc الإعلامي السعودي ياسر السقاف لتقديم برنامج "ذا فويس" في موسمه الخامس الذي سينطلق في الـ 21 من أيلول الجاري.

وعلّق السقاف خلال لقائه مع "فوشيا" على التجربة الجديدة التي سيخوضها في "ذا فويس"، وسبب اختيار Mbc له، واحتمالية حصوله على جماهيرية كبيرة، كما حصل عليها مقدمو نفس البرنامج خلال أجزائه الأربعة السابقة.

ووجّه الإعلامي السعودي من خلال كاميرا "فوشيا" رسالةً إلى المتابعين الذين يمكن أن ينتقدوه خلال تقديمه للبرنامج.