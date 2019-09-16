متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - التقت "فوشيا" بالفنانة السورية ريم عبد العزيز، ووالدتها التي جاءت لتُساندها وتقف معها أثناء تكريمها بمهرجان "عبق الياسمين" الذي أقامته مؤسسة "سوريون" برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة السياحة بقلعة دمشق.
وأعربت والدة ريم عن سعادتها بحضورها إلى جانب ابنتها ومتابعتها لتكريمها ونجاحها، كما تحدّثت عن حياة ابنتها داخل المنزل، وإلى أي مدى تتدخّل باختيار أدوار ابنتها وطريقة حياتها وأزيائها.
كذلك تحدّثت الفنانة ريم عن علاقتها بوالدتها، وبالأمور التي ترجع إليها طالبةً النصح والإرشاد، وأعربت عن سعادتها بوقوفها مكرّمة في قلعة دمشق وانعكاس هذا التكريم على حياتها العملية والمهنية المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر ريم عبد العزيز: موقف والدتي شجّعني على التمثيل.. والأخيرة: ابنتي مشاغبة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.