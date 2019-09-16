ريم عبد العزيز: موقف والدتي شجّعني على التمثيل.. والأخيرة: ابنتي مشاغبة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - التقت "فوشيا" بالفنانة السورية ريم عبد العزيز، ووالدتها التي جاءت لتُساندها وتقف معها أثناء تكريمها بمهرجان "عبق الياسمين" الذي أقامته مؤسسة "سوريون" برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة السياحة بقلعة دمشق.

وأعربت والدة ريم عن سعادتها بحضورها إلى جانب ابنتها ومتابعتها لتكريمها ونجاحها، كما تحدّثت عن حياة ابنتها داخل المنزل، وإلى أي مدى تتدخّل باختيار أدوار ابنتها وطريقة حياتها وأزيائها.

كذلك تحدّثت الفنانة ريم عن علاقتها بوالدتها، وبالأمور التي ترجع إليها طالبةً النصح والإرشاد، وأعربت عن سعادتها بوقوفها مكرّمة في قلعة دمشق وانعكاس هذا التكريم على حياتها العملية والمهنية المقبلة.