كيم كارداشيان تُهاجم شقيقتها كيندال جينر.. فما علاقة سالم؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتقدت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، شقيقتها كيندال جينر، بعد أن أعلنت الأخيرة أنّها لا تحب اسم "سالم"، الابن الرابع لكيم.

وأبدت كيم، 38 عامًا، استغرابها من جينر، عارضة الأزياء الشهيرة، 23 عامًا، بعد أن أجرت الأخيرة مقابلة مع برنامج "ذا تونايت شو" في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر، اعترفت فيها بأنّها لا تحب اللقب الذي منحته كيم وزوجها كانيه ويست، لطفلهما البالغ من العمر 4 أشهر.

وقالت كيم كارداشيان:"رأيتُ هذه المقابلة التي قامت بها كيندال خلال البرنامج"، واستمرت بعدها في شرح عملية التسمية، قائلةً إن كيندال وشقيقتها الصغرى كايلي، 22 عامًا، كانتا مشاركتين بشدةٍ في القرار.

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وأضافت: "هناك فترة سماح يجب عليك فيها تسمية طفلك، قبل أن تضطر إلى الذهاب إلى المكاتب الحكومية وتسجيل الأوراق، 10 أيام فقط لتسمي طفلك أو يقومون بتسميته جون دو".

وتابعت: "كان لدينا ساعة، استيقظت في الصباح وكان كانيه مشغولاً بالعمل، لذلك اتصلت بأخواتي وكانت كيندال متاحةً وقلت لها تعالي الآن لن تُغادري المنزل حتى نحصل على الاسم".