بوادر لإنهاء التوتّر بين ميغان ماركل وكايت ميدلتون

متابعة بتجـــــــــرد: بعد توتّر العلاقة بين كل من الدوقتين كايت ميدلتون وميغان ماركل في الفترة الأخيرة، يبدو أن ثمة تغيير إيجابي سيحصل قريباً بشأن علاقتهما. إذ “قررت ميغان أخذ تدابير جذرية لكي تستعيد محبة الناس لها”، وفق ما ذكره تقرير لصحيفة The Sun البريطانية.

وأضاف التقرير أنها قررت أولاً التقرب من زوجة الأمير وليام، أي كايت. ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرّب منها قوله: “ميغان تعتبر كايت مصدر استيحاء مهمّ بالنسبة إليها. وهي شكّلت مثالاً جدياً على ما يجب أن تكون عليه الأميرة منذ زواجها من الأمير وليام. وتحرص دوقة ساسيكس على تعلم الكثير منها”.

وتابع المصدر: “تعرف ميغان أن سمعتها لم تكن جيدة وأنها ارتكبت أخطاء كبيرة. لكنها مقتنعة بأنه يمكنها تغيير الوضع”، مشيراً إلى “أننا سنرى من الآن وصاعداً دوقة مختلفة، أكثر تواضعاً وانتباهاً، دوقة تشبه كايت بشكل أساسي”.

كذلك نقل موقع Gala بالنسخة الفرنسية عن كاتب السيَر الشهير دونكن لاركومب قوله: “الآن وبعد أن أنهت ميغان إجازة الأمومة، باتت تستثمر وقتها كاملاً من أجل الاهتمام بالشؤون العامة ويمكن لكايت أن تساعدها”.