شقيقة أوزتجان دينيز: أمي مريضة وشقيقي لا يساعدنا

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الأخت غير الشقيقة للنجم التركي أوزتجان دينيز، التي تدعى غولجان، أنها تعاني من مرض القلب وأن أمها، زوجة والد النجم، مريضة جداً.

وأعلنت أنها تحاول التواصل مع أخيها دينيز ليساعدها في مصاريف علاجها، لكنّه لا يردّ على اتصالاتها، وفق تعبيرها.

وأضافت: “أمي مريضة جداً، وأنا أعاني مرض القلب، وأريد أن أتعالج وأكمل دراستي، لكنّ أخي لا يساعدنا. أخي دفنني أنا أيضاً مع والدي”. إلا أن السبب وراء عدم ردّ النجم التركي على اتصالات أخته غير الشقيقة لا يزال مجهولاً.

وتجدر الإشارة إلى أن غولجان هي الأخت غير الشقيقة لأوزتجان من زوجة والده الذي توفي العام الماضي بعد صراح مع مرض السرطان.