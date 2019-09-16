متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الأخت غير الشقيقة للنجم التركي أوزتجان دينيز، التي تدعى غولجان، أنها تعاني من مرض القلب وأن أمها، زوجة والد النجم، مريضة جداً.
وأعلنت أنها تحاول التواصل مع أخيها دينيز ليساعدها في مصاريف علاجها، لكنّه لا يردّ على اتصالاتها، وفق تعبيرها.
وأضافت: “أمي مريضة جداً، وأنا أعاني مرض القلب، وأريد أن أتعالج وأكمل دراستي، لكنّ أخي لا يساعدنا. أخي دفنني أنا أيضاً مع والدي”. إلا أن السبب وراء عدم ردّ النجم التركي على اتصالات أخته غير الشقيقة لا يزال مجهولاً.
وتجدر الإشارة إلى أن غولجان هي الأخت غير الشقيقة لأوزتجان من زوجة والده الذي توفي العام الماضي بعد صراح مع مرض السرطان.
كانت هذه تفاصيل خبر شقيقة أوزتجان دينيز: أمي مريضة وشقيقي لا يساعدنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.