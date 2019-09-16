متابعة بتجـــــــــــرد: أشعلت ملكة جمال الكون لعام 1971 اللبنانية جورجينا رزق الإنترنت، في أحدث إطلالة لها، حيث تداول النشطاء مقطع فيديو لها وهي تتمايل على غناء زوجها الفنان وليد توفيق.
وظهرت جورجينا رزق فائقة الجمال والأناقة رغم بلوغها سن الـ66، ورقصت الى جانب زوجها الذي كان يؤدي أغنيته الشهيرة “على كوبري ستة اكتوبر” في حفل ببيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر جورجينا رزق تشعل الإنترنت برقصها على أغنية زوجها وليد توفيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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