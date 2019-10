ذا فويس: سميرة سعيد تؤكد أن الألفة تجمع المدربين وراغب علامة لا يضمن هدنة مع أحلام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 سبتمبر 2019 07:44 مساءً - بنطلق يوم السبت المقبل في الحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول، الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس" . ولهذه الغاية عقدت مجموعة MBC مؤتمرًا صحافيًّا في " O by Michel Fadel" في بيروت، للإعلان عن الموسم الخامس للبرنامج، بحضور الفنانين: راغب علامة في أول مشاركة له هذا العام في برنامج "ذا فويس"، بعد أن سبق وأن شارك في برنامج "Arab Idol"، وسميرة سعيد في مشاركة تعدّ الأولى لها على محطة "mbc" أيضًا، وقد كان لها تجربة المشاركة في "صوت الحياة"، وأحلام التي تشارك للموسم الثاني كعضو في البرنامج، ومحمد حماقي أيضًا، بعد أن أوكل إليه هذا العام مهمة المشاركة في "ذا فويس كيدز" أيضًا.

المدربون الأربعة مع مازن حايك

راغب أول الواصلين وسميرة تتجنب الصحافة

قبل المؤتمر الصحافي الذي بدأ في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بيروت، بدأ توافد المدربين الأربعة، وكان الفنان راغب علامة أول من مرّ على السجادة الحمراء، فتحدث إلى الصحافيين عن مشاركته في الموسم الجديد من "ذا فويس"، وعن علاقة الود والحب التي جمعت بينه وبين أحلام بعد مناكفات ومشاكل سابقة حصلت بينهما أيام "Arab Idol".

خلال مرور النجوم على السجادة الحمراء

أما سميرة سعيد فدخلت مسرعة من دون الإدلاء بأيّ تصاريح صحافية، على عكس أحلام ومحمد حماقي اللذين تحدثا مطولًا، ووققفا على السجادة الحمراء يلتقطان الصور ويصرحان للصحافة عن مشاركتهما في الموسم الخامس من "ذا فويس".

مازن حايك: من ينتمي لعائلة " MBC " يومًا ينتمي لها دائماً

مازن حايك شدّد على أنّ تصوير الحلقات المباشرة سيتم من لبنان وليس كما أشيع من السعودية، خصوصًا الحلقة النصف النهائية والأخيرة من البرنامج، لأسباب تقنية. وشكر حايك في معرض كلامه كل النجوم الذين شاركوا من قبل في البرنامج، مشيرًا إلى أنّ "الجميع عائلة واحدة، ومن ينتمي لعائلة "MBC" يومًا ينتمي لها دائماً، ومن ليس موجودًا معنا في الموسم الخامس، من الممكن أن يكون موجودًا في الموسم السادس والسابع أو في " the Voice Seniors" أو "The Voice Kids".

المتحدث الرسمي باسم مجموعة "mbc" مازن حايك

أما بالنسبة للتغييرات التي طرأت على صفوف النجوم-المدرّبين، وتحديداً مسألة مشاركة راغب وأحلام مجدداَ، جنباً إلى جنب، فأوضح حـايك أن "هناك دينامية إيجابية جديدة في العلاقة تحكمها طبيعة البرنامج التنافسية، كون النجوم الأربعة مدرّبون لفرقهم المنفصلة – المتّصلة، لا أعضاء في لجنة تحكيم تحتاج منهم إلى تناغم واتفاق في التقييم وتصويت أو ما شابه".

محمد حماقي

ختاماً، أشار حايك على حصول MBC على حقوق برنامج جديد – إن جاز التعبير- يندرج تحت مظلة the Voice، ألا وهو the Voice Seniors الذي يضم المواهب التي يفوق عمرها الستين عاماً، على أن يعلن عن موعد انطلاقه لاحقاً. كما نوّه حـايك بالشراكة المستمرة الناجحة بين الشركة صاحبة الحقوق الفكرية Talpa العالمية، الممثّلة بـ زياد كبِّي الرئيس التنفيذي لـ Talpa ME في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمخرجة جنان منضور.. إضافة إلى فريق عمل MBC المُبدِع، بإشراف المديرة العامة للإنتاج سمر عقروق.

المدربون الأربعة يعلقون على سؤال "الخليج 365"

أسئلة تقليدية طُرحت على المدرّبين الأربعة، محورها الأساسي كان حول علاقة أحلام وراغب، بعد المشاكل التي عصفت بينهما عندما كانا معًا في برنامج "Arab Idol". ورداً على سؤال "الخليج 365 نت"، ما الفرق هذا الموسم بالنسبة لـ أحلام بعد انضمام سميرة سعيد وراغب علامة للبرنامج، قالت لـ"الخليج 365": طبعًا هناك فرق لأنّ هناك أصواتًا يحبها راغب، وأصواتًا تحبها سميرة، وأنا لا أحبها، والعكس تمامًا هناك أصوات أحبها أنا، ولا يحبها حماقي وراغب وسميرة، ليقاطعها حماقي ممازحًا إياها: "أنا أحب كل ما تحبينه يا أحلام ".

النجمة أحلام

وتابعت أحلام: "أعتقد أنّ التنوع موجود بشكل كبير هذا الموسم، وأول مرة يشاركنا فنانة قوية بقوة سميرة سعيد في برنامج "ذا فويس"، وأعتقد أنه سيكون هناك تنوع كبير في الأصوات ". أما سميرة فعلقت على السؤال الذي وجهته "الخليج 365" لـ أحلام، بالقول: "هذا العام كان هناك حيرة في الأصوات، وأنا أقول لـ أحلام ماذا سنفعل؟ ونحن بحاجة إلى أن يكون أكثر من 12 صوتًا لدى كل مدرب، وفعلًا هذا ما حصل، فقد استجابت إدارة البرنامج لنا وضمّ كل مدرب 15 صوتًا لفريقه".

أحلام: سعيدة أن راغب معي

وتابعت سميرة تعليقاً على سؤال "الخليج 365" قائلة "نحن الأربعة سعيدون ولسنا مقهورين، وهناك علاقة أكثر من طيبة تربطنا، وستلاحظون في بعض اللقطات عندما لا أكون قادرة على أخذ هذا الصوت، أنظر إلى أحلام أو حماقي أو راغب، وأطلب منهم أن يستخدموا زر الاختيار، وعندما يجدونني أُعجبت بصوت ما يشجعونني لأخذه، فعلًا كان هناك ألفة جميلة بيننا".

Advertisements

سميرة سعيد

أحلام أكدت أيضًا في معرض الإجابة على سؤال "الخليج 365"، أنه " في هذا الموسم نشعر كأننا عائلة، وأعتقد أنّ كثرًا من الموجودين هنا ينتظرون شيئًا آخر، ولكن أقول لهم ارتاحوا لا يوجد غير كل شيء جميل، وسعيدة أنّ راغب معي ومن جديد أقول له اشتقت لك، وسعيدة بسميرة وحماقي، ولا أحد فيكم يحاول الاصطياد في المياه العكرة".

يعقوب شاهين خلال تسجيل أغنية "دلِّل": أختار أحلام وهذا رأيي بوائل كفوري

مشاهدات من المؤتمر :

ـ حاول البعض إذكاء الخلاف بين أحلام وراغب، وهذا ما رفضت الأخيرة حصوله وقالت لراغب: أحبك، ليجيبها الأخير وأنا أيضًا.

-أحلام كشفت عن رفضها لعروض مشاركة في برنامج مواهب على محطات عربية أخرى، مؤكدة أنها "ابنة شاشة "MBC" وسأبقى دائمًا مع هذه المحطة، وأنا لا أشعر أنه عندما يأتي موسم جديد من "ذا فويس"، لا أكون موجودة فيه. وتابعت (ضاحكة): أنا حزمت أمتعتي وجهزت نفسي للبرنامج قبل شهرين، وحتى قبل أن يتكلموا معي، وسأكون معهم العام المقبل وبعده إن شاء الله".

وعن احتمال عدم وجود مناكفات بين أحلام وراغب، ردت قائلة: "أنا حياتي كلها أكشن، وممكن أن نعرض ما يحصل على "Mbc Action".

الفنان راغب علامة

راغب طمأن من جهته، من يريد أن يشاهد خلافًا بينه وبين أحلام، فذلك لن يحصل، مشددًا على أن لا أحد يعلم ما الذي يمكن أن يحصل على الهواء مباشرة، وأحلام تخلق المشاكل فـ "انتظروا".

وحول تجربته كمدرب في برنامجَيْ the Voice وthe Voice Kids أشار حماقي إلى أنّ البرنامجين مختلفين من حيث أداؤه كمدرب، وموجّه ومرشد، وذلك لخصوصية التعامل مع الأطفال.

حضور عدد من النجوم المغاربة بسبب الإعلان عن إطلاق "MBC CINQ" بعد مؤتمر "ذا فويس".

عدد من النجوم المغاربة لاطلاق "mbc5"

انتهى المؤتمر، فغادر المدرّبون سريعًا، ولم يكن أيّ منهم يرغب في أن ينفرد به صحافيّ، ليكون محور حديثه الخلاف الأخير بين أحلام وأصالة، في مؤتمر كان الهدف منه الإعلان عن الموسم الخامس من البرنامج، الذي ينطلق في 21 سبتمبر، وليس الإضاءة على خلافات كانت وليدة ساعتها، وانتهت بين أحلام وراغب.

مازن حايك ومحمد عبد المعتال

كذلك، كان الجزء الثاني من المؤتمر مخصصًا لإطلاق "MBC5" أو (MBC Cinq بالفرنسية)، التي ترفع شعار "قوتنا واحدة"، وهي القناة الفضائية الجديدة بنكهة محلية بامتياز، ملؤها الترفيه العائلي لبلدان المغرب العربي. تحمل القناة الرقم5 أو Cinq بالفرنسية، المألوف في الثقافة الفرنكوفونية، والمتداول في دول المغرب العربي التي تزخر بمخزونٍ حضاري وتراثي وثقافي ومعرفي عريق. ولعلّ مصطلح "خمسة وخْميس" - الذي يرمز إلى التفاؤل والإيجابية وحسن الطالِع - هو خير تعبير عن المعنى والمغزى.

تتابعون لاحقًا مقابلات مفصلة مع كل من مازن حايك، ومحمد حماقي، وعدد من النجوم الذين حضروا وقائع مؤتمر إطلاق "ذا فويس" بموسمه الخامس على "الخليج 365".

قصي حاتم العراقي: منعت من الغناء لوالدي وحسين الجسمي أفضل من غنى اللون العراقي

محمد عساف لـ"الخليج 365": أخاف من فيروز واللهجة المغاربية هي الأصعب

يارا تتحدث لـ"الخليج 365" عن رأيها بمهنة سائقة التاكسي وهذا ما تفعله في زحمة السير

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستقرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"