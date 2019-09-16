بلقيس استعانت بطاقم تصوير من هوليوود في أغنيتها المغربية الجديدة "تعالى تشوف"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 سبتمبر 2019 07:44 مساءً - يوم بعد يوم،وشهر بعد آخر تثبت بلقيس بأنها فنانة مبدعة وموهوبة ومتجددة ،قادرة على أداء كافة الألوان الغنائية بكافة ألوان وأشكال الموسيقى العربية والمغاربية ومقاماتها المختلفة في سبيل إسعاد وإرضاء جمهورها المغربي القريب من قلبها.

ومن أجل إسعاد عشاق اللون الغنائي المغربي في العالم العربي،قامت بتصوير أغنية مغربية جديدة من طراز فني خاص بها.

وغنت الفنانة اليمنية الشابة بلقيس أغنيتها الجديدة باللهجة المغربية ،وصورتها في مدينة مراكش الساحرة ،مستعينة بطاقم فني من هوليوود.

وأطلقت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي أولى أغنياتها المنفردة باللون الغنائي المغربي، مصوّرة بطريقة الفيديو كليب بأسلوب تقني عالمي، حملت عنوان "تعالى تشوف" تعاونت بها مع كلمات الشاعر سمير المجاري، وألحان مروان أصيل.

وأحيت بلقيس فتحي حفلاً كبيراً بمدينة الدار البيضاء المغربية لإطلاق "تعالى تشوف"، جمع فريق العمل بعدد من الصحافيين ونجوم والفن ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي،حسب وسائل اعلام عديدة.

6 أشهر عمل لإنجاز : تعالى تشوف

واستغرق تجهيز الأغنية الجديدة وتنفيذها وتصويرها ستة أشهر من العمل المتواصل، حيث أكدت بلقيس أنها سعيدة لقيامها بهذه الخطوة العربية الجديدة، بعد أن التقت خلال زياراتها المتعددة إلى المغرب بالجمهور المغربي وطالبها بتقديم أغنية من اللون الموسيقي المغربي الغني بمقاماته الموسيقية الطربية،فلبت ما طلبه منها بسعادة ومحبة.

بلقيس متفائلة بها

وأوضحت بلقيس لوسائل الاعلام: أنها قامت بالبحث عن أغنية تتناسب مع الأغنية المغربية وذائقة الجمهور المغربي، مضيفة أنها متفائلة جداً بها ولهذا أصرّت على حضورها إلى حفل طرح الأغنية بنفسها إلى جانب جميع فريق العمل الرائع جداً.

وتم تصوير "تعالى تشوف" على مدار يومين في مدينة مراكش بالمغرب، بالاستعانة بطاقم فني من هوليوود لإنجاز الكليب، مستخدمين تقنية "الموشين كنترول" لأول مرة في الوطن العربي .

وتحظى معظم أعمال الفنانة اليمنية العربية بلقيس بنسبة مشاهدة عالية في منصات الأغاني ومواقع التواصل الاجتماعي.

وحصدت أغنيتها المغربية الجديدة "تعالى تشوف" الصادرة في اليوم الثالث عشر من شهر أيلول- سبتمبر الجاري،على أكثر من مليونيّ و108 آلاف مشاهدة بعد مرور ثلاثة أيام فقط على عرضها.

بلقيس فتحي تشكر زوجها ثم جمهورها المغربي والعربي

وشكرت الفنانة بلقيس فتحي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستقرام" جمهورها المغربي والعربي على تصدر أغنيتها المغربية "تعالى تشوف" الترند العربي والعالمي في اليوتيوب ، فقالت: "خلال الساعات الماضية التي أطلق فيها كليب "تعالى تشوف" ،احتلت الأغنية الترند العربي والعالمي في "اليوتيوب" .

وأود أن أقدم شكري وتقديري لإخوتي وأحبتي في "المغرب من جمهور وصحافة واعلام مؤثرين وصفحات سوشيال ميديا بدون استثناء على الدعم المعنوي والترحيب اللامحدودين ،ولطاقم العمل المبدع جداً .

وقبل الجميع حبيبي وداعمي الأول دايما زوجي الغالي سلطان".

وحظيت بلقيس بقدر كبير من لايكات الإعجاب بعشرات الآلاف لكل صورة لها بالقفطان المغربي الأنيق،والإشادات لإتقانها اللهجة المغربية كأصحابها،وغنائها بها بكل أريحية وعفوية كبنات المغرب تماماً.





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