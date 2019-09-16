أول تعليق من دنيا بطمة بعد حصولها على لقب «أفضل فنانة مغربية»

حصلت دنيا بطمة على جائزة «أفضل فنانة مغربية» لسنة 2019، بعد تكريم إدارة مهرجان «الفضائيات العربية» لها في دورته العاشرة، والذي كرم إلى جانبها أشهر نجوم الفن في العالم العربي.

وأعربت دنيا بطمة، عبر بيان صحفي، عن سعادتها العارمة بهذا التتويج، الذي وإن دل على شيء، فهو يدل على نجاحها وانتشارها في العالم العربي.

الفنانة ذاتها، وجهت رسالة شكر لزوجها، محمد الترك، على دعمه ومساندته لها في جميع المناسبات، وكذا للقائمين على هذا المهرجان الكبير ومنظميه.

Advertisements

اقرئي ايضا : مصادر: قرار تامر حسني بحلق شعره ليس طبيعياً ووراءه موضوع كبير

في السياق ذاته، حصلت بطمة في وقت سابق على عدة جوائز، أبرزها جائزة «أفضل فنانة في الشرق الأوسط»، وجائزة عالمية كأفضل فنانة صاعدة في حفل جوائز «الباما» بأمريكا.

يشار إلى أن الفنانة دنيا بطمة تستعد لطرح عمل جديد، تعاونت من خلاله مع الفنان إيهاب أمير، من حيث الكلمات والألحان، وهو عبارة عن أغنية راي.