حصلت دنيا بطمة على جائزة «أفضل فنانة مغربية» لسنة 2019، بعد تكريم إدارة مهرجان «الفضائيات العربية» لها في دورته العاشرة، والذي كرم إلى جانبها أشهر نجوم الفن في العالم العربي.
وأعربت دنيا بطمة، عبر بيان صحفي، عن سعادتها العارمة بهذا التتويج، الذي وإن دل على شيء، فهو يدل على نجاحها وانتشارها في العالم العربي.
الفنانة ذاتها، وجهت رسالة شكر لزوجها، محمد الترك، على دعمه ومساندته لها في جميع المناسبات، وكذا للقائمين على هذا المهرجان الكبير ومنظميه.
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في السياق ذاته، حصلت بطمة في وقت سابق على عدة جوائز، أبرزها جائزة «أفضل فنانة في الشرق الأوسط»، وجائزة عالمية كأفضل فنانة صاعدة في حفل جوائز «الباما» بأمريكا.
يشار إلى أن الفنانة دنيا بطمة تستعد لطرح عمل جديد، تعاونت من خلاله مع الفنان إيهاب أمير، من حيث الكلمات والألحان، وهو عبارة عن أغنية راي.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من دنيا بطمة بعد حصولها على لقب «أفضل فنانة مغربية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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