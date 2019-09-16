حكيم: بفضل الله نجوت من الموت بأعجوبة

شارك المطرب الشعبي حكيم جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنسقرام، بمقطع أظهر من خلاله سيارته التي تم تدميرها في حادث السير الذي تعرض له منذ أيام ونُقل على أثره إلى أحد المستشفيات القريبة من مكان الحادث، وظهر لجمهوره بنفسه ليطمئنهم على حالته الصحية بعد أن أصيب بعدد من الكدمات.

وعلق حكيم على المقطع الذي نشره وقال «الحمد لله بفضل العناية الإلهية ودعوات الناس إللي بتحبني خرجت سليم من الحادثة دي... الحمد لله وربنا يحفظ الجميع»، وتفاعل معه الكثير من محبيه وزملائه بالوسط الفني الذين تمنوا له الشفاء العاجل وعلقوا على المقطع الذي نشره حكيم وقالوا: «ألف حمدالله على السلامة الغريب أن في ناس لا عندها دين ولا أخلاق تقولك بيدعي أن عمل حادث وبيعمل شو عشان الناس تتكلم عنه».

يشار إلى أن نقابة المهن الموسيقية قد أعلنت خلال الأيام الماضية أن المطرب الشعبي حكيم لم يتعرض لأي حادث وأنه كان يوجد فقط بالطريق الذي وقع به الحادث وأن حالته الصحية مستقرة تماماً ويوجد في منزله حالياً، ولكن سرعان ما خرج حكيم بمقطع مصور بالمستشفى ليطمئن جمهوره عن حالته الصحية وحالة سائقه الخاص.

ومن المقرر أن يستكمل حكيم نشاطاته الفنية خلال الفترة المقبلة، حيث يتعاقد حكيم على إحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة، والتي سيكون أغلبها بعدد من المدراس الدولية التي تفتتح موسمها الدراسي بعدد من الحفلات الغنائية لطلابها لاستقبالهم بشكل جديد ومميز.

Advertisements

شاهدي الفيديو :