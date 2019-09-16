شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم لطفلتها عبر انستجرام: "انت بسمة حياة البابا والماما واخواتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أن تثبت أنها قادرة على عمل توازن بين نجاحها فى حياتها الفنية بين تقديم أعمال مميزة وإحياء حفلات وبحياتها الخاصة كأم لثلاث بنات وزوجه تحافظ على استقرار وهدوء عائلتها.

ونشرت النجمة نانسي عجرم علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الأجتماعي الشهير "إنستجرام" عدة صور جديدة بطلتها مع ابنتها الصغيرة "ليا" وعلقت نانسى على الصورة وكتبت: "لبّستك الأبيض ومن قلبي عم صلّي..كل إيامك تكون مضوايي فرح وحب..إنت بسمة حياة الماما والبابا واخواتك" .

وحصدت الصورة سلسلة طويلة من عبارات الإشادة بنانسى و ابنتها من قبل مرتادى صفحتها التي تخطت الـ 22 مليون مشترك .

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ليا



نانسي و ليا