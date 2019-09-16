كتب امير فتحي في الاثنين 16 سبتمبر 2019 12:56 مساءً - ردت الفنانة المصرية منة فضالي على الانتقادات التي وجهت إليها مؤخرًا بسبب ارتدائها “المايوه” ونشر صورها على إنستغرام وتويتر، ما جعل البعض يتهمها بتعمد اللجوء للإطلالات الجريئة لجذب الأنظار.
وكشفت منة في لقاء خاص مع “فوشيا” موقفها من الزواج برجل يكبرها بعدة سنوات على غرار علاقة الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد.
وتحدثت فضالي عن أعمالها الفنية الجديدة، مشيرة إلى أنها تواصل حاليًا تصوير فيلمين جديدين سيتم طرحهما قريبًا
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا منة فضالي ترد على ظهورها بالمايوه: أنا حرة وإن شاء الله اتصور في الحمام! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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