العربية نقلا عن مسؤول أميركي: الهجوم على بقيق تم بـ 12 صاروخ كروز أطلقت من ايران

كتب امير فتحي في الاثنين 16 سبتمبر 2019 11:52 صباحاً - نقلت قناة العربية عن مسؤول امريكي وصفته بالرفيع المستوى قوله ان الهجوم على معامل ارامكو عبر صواريخ كروز وطائرات مسيرة تم اطلاقها من ايران.

واتهم المسؤول الأميركي، إيران بإطلاق أكثر من 12 صاروخ كروز و 20 طائرات مسيرة من أراضيها، ضد منشآت أرامكو النفطية في السعودية، بحسب ما نقلت عنه قناة ABC الأميركية، الاثنين. وقال إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرك وبصورة كاملة أن إيران وراء الهجوم، وينتظر تحقيقات السعودية.