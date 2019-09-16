تراند اليوم : إعلامية كويتية تهاجم فنانا مصريا شهيرا: يتزوج كثيرًا وعاطي إحساس لنفسه إنه "شهريار"

وجهت الإعلامية الكويتية مي العيدان انتقادات لاذعة إلى فنان مصري شهير.

وأبدت "مي" تحفظها على حفل زفاف الفنان المصري أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد .

وقالت "مي" في برنامجها "كشف حساب" : "الحفل تكلف حوالي مليون جنيه .. وهنا

الزاهد تستحق لأنها جميلة .. وأتمنى استمرار السعادة للطرفين ".

وأضافت: "أحمد فهمي مر بزيجات سابقة غير مستقرة وعاطي إحساس لنفسه إنه

شهريار .. هذه الزيجة الثالثة في حياته وأتمنى ميكونش فيه واحدة رابعة".

وأقام "فهمي" حفل زفافه على هنا الزاهد يوم الأربعاء الماضي بأحد فنادق القاهرة.

