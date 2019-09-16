شاهد.. وائل كفوري في عيد ميلاده: “بتمنى السعادة لولادي ما بدي شي”

كتب امير فتحي في الاثنين 16 سبتمبر 2019 09:55 صباحاً - احتفل الفنان اللبناني وائل كفوري بعيد ميلاده، مساء امس الاحد، بحضور شخصيات فنية وإعلامية وسياسية في منزله في زحلة.
وقد نشر الاعلامي نيشان مقطع فيديو من الحفل سأل فيه وائل كفوري ماذا يتمنى في عيد ميلاده فأجابه “الصحة” وعندما سأله نيشان “غير الصحة؟” اجاب وائل كفوري بدون تردد “بتمنى السعادة لولادي ما بدي شي”.
وكانت أنجيلا بشارة، الزوجة السابقة لـ وائل كفوري، قد احتفلت منذ ايام بالعيد الثامن لميلاد ابنتهما ميشيل.
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