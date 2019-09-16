وفاة مغني فرقة "ذي كارز" ريك أوكسك عن 75 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي المغني الأمريكي ريك أوكسك، المغني الرئيسي لفرقة "ذا كار" لموسيقى الروك، الأحد، في منزله بمدينة نيويورك عن عمر ناهز 75 عاما.

وذكرت صحيفة "يو أس ايه توداي" أنه عثر على مغني الروك البالغ من العمر 75 سنة ميتًا في سريره، ولا تشتبه الشرطة في وجود أي جناية.

وبقيادة أوكسك أصدرت "ذي كارز" أغاني ناجحة في الثمانينات من بينها "يو مايت ثينك" و "شايك إت ويل" و"درايف".

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وانفصلت الفرقة بعد ذلك وتشكلت من جديد العام 2011 بعدما ألف ريك أغاني جديدة اعتبر أنها ستؤدى بشكل أفضل مع شركائه السابقين.

ودخلت الفرقة متحف مشاهير الروك العام الماضي إلى جانب بون جوفي و"ذي مودي بلوز" و"داير سترايتس" و ناينا سيمون و سيستر روزيتا ثارب.

وتزوج أوكسك من الممثلة بولينا بوريزكوفا عام 1989 وانفصلا العام الماضي ولديهما ابنان، جوناثان وأوليفر.