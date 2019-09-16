خاص- لمن قال أنور نور: “بعدني بحبك”

كشف الفنان انور نور في حديث مع موقع “الخليج 365” الى أنه يعمل على أغنية جديدة ستبصر النور قريباً جداً ستحمل عنوان “بعدني بحبك”.

انور رفض الكشف عن باقي تفاصيل الأغنية تاركاً عنصر المفاجأة الى حين صدور العمل.

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وأضاف انور لموقعنا الى أنه جهّز ألبوماً غنائياً ولكن يفضل ان يطرح كل شهر أغنية كي تأخذ حقها.

نذكر ان “نور” وضع صوته على شارة مسلسل “لا قبلِك ولا بعدِك” وهي من كلمات جويس عطالله والحان مصطفى مطر.

المسلسل، انتاج مروى غروب، سيُعرض على شاشة تلفزيون الجديد ضمن شبكة البرامج الجديدة. لقراءة تفاصيل أكثر عن المسلسل خاص- “الخليج 365” اقتحم موقع تصوير “لا قبلِك ولا بعدِك”، ماذا كشف الأبطال عن المسلسل؟