ترامب يعلن ان ادراته مستعدة وتنتظر تقييم السعودية للرد على هجوم ارامكو

كتب امير فتحي في الاثنين 16 سبتمبر 2019 06:53 صباحاً - ال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تعتقد أنها تعرف من وراء الهجمات على منشأتي نفط في السعودية وإنها “مستعدة” لكن تنتظر التحقق وتقييم السعودية قبل أن تقرر كيف ستتعامل مع الأمر.

وقال ترامب على تويتر “تعرضت إمدادات النفط السعودية للهجوم. لدينا سبب للاعتقاد أننا نعرف الفاعل ومستعدون بناء على التحقق لكننا ننتظر الاستماع للمملكة“.

واستخدم ترامب عبارة “جاهزة ومحشوة” للتعبير عن الاستعداد الأميركي للتصرف، في عبارة استخدمها سابقا حول كوريا الشمالية.

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وأعلن ترامب، في تغريدة سابقة الأحد، موافقته على سحب كميات من الاحتياطي الاستراتيجي من النفط عند الحاجة بعد استهداف منشآت نفط سعودية أدت إلى إنقاص إنتاجها إلى النصف.

وقال ترامب في التغريدة: “بناء على الهجوم في السعودية، والذي قد يؤثر في أسعار النفط، وافقت على سحب نفط من الاحتياطي الاستراتيجي للبترول، إن دعت الحاجة، وبكميات تحدد لاحقا.. تكفي حاجة السوق”.

وأضاف ترامب أنه أعلم “كل السلطات الملائمة” بضرورة الإسراع في توفير الموافقات لمشاريع أنابيب النفط الجاهزة في تكساس والولايات الأميركية الأخرى.