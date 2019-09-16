شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Hustlers يحقق إيرادات تصل إلى 32 مليون دولار أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Hustlers إيرادات وصلت إلى 32 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية للفيلم الذى طرح يوم 13 سبتمبر الجارى في دور العرض المختلفة حول العالم.

وانقسمت الإيرادات فى افتتاحية الفيلم بين 13 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 19 مليون دولار أمريكى حول العالم.

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ويدور الفيلم المستوحى من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores"، حول مجموعة من راقصات نادى للتعرى، الذين يجتمعون معا للاستفادة من عملاء وول ستريت.

فيلم " Hustlers " من تأليف وإخراج لورين سكافاريا ، و شارك جنيفر لوبيز و كاردي بي بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من ابرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكي بالمر وليزو وغيرهم.