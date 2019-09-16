ريهام سعيد تقاضي سما المصري مرة أخرى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقامت الإعلامية المصرية ريهام سعيد دعوى قضائية جديدة ضد الفنانة الاستعراضية سما المصري، اتهمتها فيه بـ”اعتياد نشر مقاطع مصورة وفيديوهات إباحية على شبكة المعلومات الدولية”، معتبرة ذلك تعدياً على الثوابت والعادات والتقاليد ونشرا للفاحشة والفسق، وطالبت بإحالتها للمحاكمة الجنائية.

المحامي شعبان سعيد قال في بلاغه: “سما المصري اعتادت نشر عدد كبير من المقاطع المصورة والفيديوهات الإباحية على شبكة المعلومات الدولية، وتقوم خلالها باستعراض جسدها وعمل إيحاءات جنسية بوجهها وتستخدم عبارات جنسية واضحة وصريحة”.

محامي ريهام أرفق البلاغ بأسطوانة مدمجة تحوي صورا فوتوجرافية، تستعرض فيها المدعى عليها أجزاء من جسدها وتجلس في غرفة النوم بملابس عارية وتخرج لسانها”، كما ضمت الأسطوانة فيديوهات بينها أغنية سما المصري التي حملت عنوان “أحمد الشبشب ضاع”، ومقطع آخر تستعرض فيه أجزاء من جسدها، ومقطع ثالث في حمام سباحة، ومقطع رابع بدت فيه في أثناء ملاحقة خروف وتتعمد السقوط أرضا بطريقة بها إيحاءات جنسية.

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وأضاف في البلاغ: “سما المصري تتعمد لفت الأنظار إليها من خلال بث صور فوتوغرافية وفيديوهات جنسية، جاعلة منها مهنتها التي تتكسب منها وتعتدي على الثوابت والعادات والتقاليد، وتدعو من خلاله للرذيلة وإثارة الغرائز”.

وكانت ريهام سعيد قد تقدمت مؤخرا ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة الاستعراضية سما المصري، تتهمها فيه بالسب والقذف.

محامي ريهام قال في بلاغه: “إنه في شهر أغسطس صورت سما المصري فيديو تحدثت فيه عن ريهام سعيد وحلقتها عن مرضى السمنة”.

وأضاف أن سما المصري وجهت عبارات تحمل سبا وقذفا وانتهاكا للحياة الخاصة لموكلته ريهام سعيد، لافتا إلى أن سما المصري نشرت الفيديو عبر حسابها على موقع “إنستجرام” وقناتها في موقع “يوتيوب” بهدف الترويج وزيادة نسب المشاهدات لزيارة الربح المادي.