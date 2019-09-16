دانا مارديني تُطمئن جمهورها على طريقتها بعد العملية الجراحية.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلت النجمة السورية دانا مارديني، في مقطع فيديو لمتابعيها على حسابها عبر "إنستغرام"، في أول ظهور لها بعد إجرائها عملية جراحية خلال الفترة الماضية، مطمئنة الجمهور على صحتها وأنها صارت أفضل.

وقالت دانا مارديني، في الفيديو: "والله ما فيني شيء والله، أيمون عم يقولي لازم تنزلي فيديو وتقولي للعالم يا دندون إنك ما فيكي شيء، ما بحبن هادول الحركات بس راح أعمل".

وأضافت النجمة السورية قائلةً: "أنا ما فيني شيء، توبت كان فيني شيء وصرت ممتازة"، ولم تكشف دانا مارديني عن تفاصيل أو طبيعة المرض الذي مرت به، واكتفت بخروجها عن صمتها بالقول: "وعكة عابرة".

وأرفقت دانا مارديني مقطع الفيديو بتعليق قالت فيه: "صرت ممتازة، شكرًا لكل يلي تطمنوا عليي، الله يديم الصحة عالجميع، الغالي عالقلب أيمن عبدالسلام، وعكة عابرة".

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وكانت مارديني قد خضعت لعملية جراحية في منتصف أغسطس الماضي، بحسب مصادر صحفية قالت إن هذه العملية جزء من خطة علاجية تخضع لها الفنانة ولم يتم الكشف عنها.

وتستعدُّ دانا مارديني، للعودة إلى تصوير مشاهدها في مسلسل "سر" الذي كان من المقرر أن ينطلق تصويره بعد أيام قليلة، وتم تأجيل مشاهدها، حيث تأتي هذه العودة بعد غياب عام ويشاركها العمل النجم السّوري بسام كوسا والممثل ومقدّم البرامج اللبناني وسام حنا.

يُذكر أن مسلسل "سر" من كتابة مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات، وينتمي العمل للدراما البوليسية الطويلة، ويصل عدد حلقاته إلى 60 في خطوطٍ درامية متعددة أبرزها قصة حب ستجمع "مارديني" بـ"حنا".