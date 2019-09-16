بالفيديو.. أصالة تطرح أحدث أغانيها "ما أسامح"

طرحت النجمة أصالة أحدث أغنياتها بعنوان "ما أسامح"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وأغنية "ما أسامح"، من كلمات محمد الكبير، و ألحان أنا، و توزيع عمرو عبد الفتاح.

يذكر أن النجمة اصالة طرحت مؤخراً أغنية بعنوان "حالة كركبة"، وهي من كلمات إسلام مصطفى، و ألحان أميرة عامر، و توزيع أدهم دهيمة، وإلهامي دهيمة.

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