عاصي الحلاني يوجه رسالة لجمهوره بعد الحادث.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

وجه الفنان اللبناني عاصي الحلاني، رسالة خاصة لجمهوره بعد الحادث الذي تعرض له خلال الأيام الماضية بعد سقوطه من على ظهر جواده وإصابته بالعديد من الرضوض وكشر في إصبعيه وإصابة في أسفر الرقبة.

وقال عاصي الحلاني في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”: “إلى جميع أحبائي وأصدقائي وجمهوري الوفي وكل من سأل عني الفنانين الأصدقاء وأهل السياسة.. أشكركم جزيل وعميق الشكر لسؤالكم ولإطمئنانكم علي.. وإنني ممتن لكم... على إهتمامكم ودعواتكم ومحبتكم ولهفتكم، سائلاً الله أن يمدكم بالسعادة والفرح والحياة الكريمة”.

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وأضاف: “أطمئنكم أنني بخير وأتماثل للشفاء بإذن الله تعالى وبرعايته له الحمد والشكر.. وإن شاء الله ألقاكم قريباً”.

وكان عاصي الحلاني، قد تعرض لحادث خطير بعد تعثر حصانه وسقوطه أرضًا وسقوط حصانه فوقه، الأمر الذي أدخله في غيبوبة لمدة يومين واصابه بفقدان مؤقت للذاكرة، كما تم تركيب دعامتين لإصبعيه وكذلك لرقبته بعد إصابته بكسر في إحدى فقراتها.

الفنان اللبناني، ألغى حفله الكبير الذي كان قد أعلن عنه في فندق “كونكورد” قبرص.. كما اعتذر عن المؤتمر الصحفي الذي كان مقرراً أن يشارك فيه للإعلان عن مهرجان الخيول بيروت الذي سيُقام برعاية دولة الرئيس سعد الحريري في ١٢ (أكتوبر) القادم، أيضًا سيتمّ تأجيل تصوير بعض حلقات برنامج “ذا فويس كيدز” التي يشارك فيها كعضو في اللجنة التحكيمية، عاصي الحلاني.