شكرا لقرائتكم خبر عن HBO تطرح تريلر جديدا لمسلسل الدراما والأكشن Watchmen والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة HBO عن تريلر جديد لمسلسلها الأكشن والدراما Watchmen، من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات تويتر، ومن المقرر أن تعرض أولى حلقات العمل الجديد يوم 20 أكتوبر المقبل.

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وتشمل قائمة الممثلين لمسلسل Watchmen ريجينا كينج، وجيريمى آيرونز، ودون جونسون، وتيم بليك نيلسون، ولويس جوسيت جونيور، وأديلايد كليمنس، وأندرو هاورد، وتوم ميسون، وفرانسيس فيشر، ويعقوب مينج ترينت، وسارة فيكرز، وديلان شومبينج، وليلى روز سميث.

ويستند المسلسل على رواية DC للرسوم المتحركة، ومن تأليف دامون ليندلوف، وإخراج نيكول كاسيل.

وصفت HBO المسلسل الجديد بأنه تدور أحداث "Watchmen" على الحنين إلى الرواية المصورة الأصلية الرائدة بينما يحاولون كسر أرضية جديدة خاصة به، وهذا يتماشى مع الرسالة التى نشرها ليندلوف لعشاقه فى مايو الماضى حيث ذكر أن العرض لن يكون إعادة سرد للقصة من الرواية المصورة، بل قصة جديدة فى العالم نفسه مع شخصيات جديدة تم تحديدها فى يومنا هذا.