شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إحياء أشعار بيرم التونسى فى عرض "الأولة بيرم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج حسن الوزير عن مشروعه المسرحى الجديد "الأولة بيرم" والذى بدأ عرضه ضمن سلسلة من العروض الاستعراضية والغنائية الرامية إلى إحياء أشعار "بيرم التونسي" وكذلك إعادة بريق المسرح الغنائى والاستعراضى.

وعن مشروعه الجديد قال الوزير: إن بيرم التونسى هو الأب الروحى لشعراء العامية، ورغم صيته وشهرة أشعاره لكبار المطربين إلا أنه هناك الكثير والكثير من أبيات شعره لا يعرف الجمهور عنها شيئا، فما تركه بيرم هو نتاج شعرى عظيم جدا من حيث الكم والكيف، وقد بدأ مشروعى باقتناء أشعار بيرم التى لا يعرف الناس عنها شيئا وقمت بجمعها فى عدة عروض وليس عرضا واحدا، فالمشروع مكون من 5 عروض بدءا من " الأولة بيرم" التى تم عرضها، بحضور عدد كبير من الجمهور المحب للشعر والأعمال الاستعراضية، وسأكمل المشروع حتى عرض " الخامسة بيرم"، وفى كل عرض من هذه العروض سأجوب أماكن جديدة، فمن النوادى الاجتماعية إلى المكتبات إلى الأماكن العامة، وغير ذلك حتى نستقطب جمهورا أكبر، علما بأنه لا يوجد نص اسمه "الاولة بيرم" ولكنى جمعت أشعارا ذات مناخ واحد لتلائم جو المسرحية.

وأضاف الوزير: حرصت فى تيمة مسرحية " الأولى بيرم" على أن أركز على البيئة المصرية والكوميديا المصرية، مع العلم أنه يوجد 6 أغنيات لبيرم لا يعرف الناس شيئا عنها، قمت بعرضهما ضمن الأحداث.

يشارك فى العمل المسرحى "الأولة بيرم" الفنانة منحة زيتون والفنانين روفيدا أحمد وحسين ماهر وندى مصطفى وعبد الرحمن فاروق ووسام حسام وأمين حرب وعبدالفتاح محمد ورامى صبحى، وغناء مصطفى أسامة وإضاءة أسامة حربي، وصوت النوبي، وهى من إشراف وسام حسن وملابس أمل بهجت وإخراج حسن الوزير.