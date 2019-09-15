إعجابا بـ"سيكرد جيمز".. ثناء متبادل بين باولو كويلو ونواز الدين صديقي

مدح الكاتب البرازيلي الشهير باولو كويلو أداء الممثل الهندي نواز الدين صديقي في الموسم الثاني لمسلسل "سيكرد جيمز"، الذي يعرض حاليا علي شاشة نتفليكس العالمية.

ووصف كويلو المسلسل، عبر حسابه بموقع تويتر، بأنه "أحد أفضل المسلسلات على نتفليكس"، كما لقب نواز الدين صديقي بـ"العظيم".





ومن جهته أكد نواز الدين أنه "من أشد المتحمسين" لكتابات كويلو، ووجه حديثه للكاتب البرازيلي، قائلا: "سيدي باولو كويلو، لقد قرأت كتبك وشاهدت أيضًا فيلم veronika، لقد كنت دائما من المتحمسين لكتاباتك، ويشرفني أن يلاحظني ويذكرني شخص مثلك، ليس لدي كلمات لوصف شعور السعادة.. شكرًا".

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واستحوذ مسلسل سيكرد جيمز "الألعاب المقدسة"، المأخوذ عن رواية الكاتب الهندي فيكرام تشاندرا لعام 2006 والتي تحمل الاسم نفسه، على الشعبية الأكبر وسط مسلسلات الإنترنت على نتفليكس بداية من عرض موسمه الأول العام الماضي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي لتجسد العالم الخفي لمدينة مومباي والصراع الدائم بين الخير والشر المتمثل في سيف علي خان ونواز الدين صديقي، وتم بث الموسم الثاني من المسلسل على نتفليكس في 15 أغسطس/ آب الماضي.

ويضم المسلسل عددا كبيرا من النجوم أبرزهم نواز الدين صديقي وسيف علي خان وبانكاج تريباثي وكالكي كوتشلن، وهو من إخراج نيراج جيوان وأنوراج كاشياب.

وبدأ نواز الدين صديقي مشواره مع بوليوود عام 2003 من خلال فيلم مونا بهاي، ولكن انطلاقته الحقيقية كانت عام 2015 من خلال فيلم "باجرانجي باهايجان" مع سلمان خان ثم فيلم "مانجي" مع شاروخان.



